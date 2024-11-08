Задержали челябинца, напавшего в парке на пенсионерку

В Челябинске задержали бегуна, напавшего на прохожую.

Напомним, инцидент произошел вчера, 7 ноября, утром в экопарке на северо-западе областного центра. Женщина прогуливалась с собаками, когда навстречу ей выскочил бегун. Он столкнул челябинку с дорожки, а через небольшой промежуток времени вернулся и напал на нее. Помешал чересчур эмоциональному спортсмену молодой человек, занимавшийся поблизости на тренажерах.

Когда челябинка рассказали о произошедшем соседям, те предположили, что мужчина может быть причастен и к другим нападениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские задержали мужчину, у которого был конфликт с челябинкой на экотропе по улице Бейвеля.

Южноуралец рассказал, что конфликт произошел из-за замечания о выгуле собаки – на территории экопарка это запрещено. После этого, по словам задержанного, женщина начала мобильную съемку. Тогда он потребовал ее прекратить и пробовал выбить телефон рукой.

Полицейские доставили мужчину в районный отдел полиции. Проверка продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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