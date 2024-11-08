Силовики изъяли у цыган в Троицке оружие и боеприпасы

Сотрудники ФСБ и полиции изъяли у троицких цыган арсенал.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Троицке в рамках совместных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими области при силовой поддержке бойцов Росгвардии, проверено более 70 граждан цыганской национальности по 15 адресам.
В целях оперативного установления данных использовался мобильный биометрический терминал.
В ходе операции у представителей общины было изъято огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Все это направили на исследование.
Представителями военного комиссариата в рамках мероприятий вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.
Проводимые правоохранительными органами специализированные мероприятия будут продолжены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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