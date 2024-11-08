На Южном Урале продлили штормовое предупреждение

Южноуральцев вновь предупредили о снегопадах и штормовом ветре.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, неблагоприятные метеорологические условия продлятся в регионе, как минимум, до воскресенья.

В связи с прохождением атмосферных фронтов днем 9 ноября с сохранением ночью 10 ноября в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденного дождя, очень сильный ветер порывами до 20-25 метров в секунду.

Также в регионе прогнозируются сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), метели, снежные заносы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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