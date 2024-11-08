В Челябинске неадекват набросился на детей у школы

Челябинец избил троих учеников лицея №148.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 8 ноября, утром на территории одного из образовательных учреждений в Центральном районе Челябинска (известно, что ЧП произошло у лицея №148).
Нетрезвый 22-летний молодой человек набросился с кулаками на 10-летнего мальчика. Он нанес ребенку не менее трех ударов кулаком в живот, а затем стал бить руками и пинать двух 17-летних юношей, после чего сбежал.
Через некоторое время его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
В отношении 22-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением насилия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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