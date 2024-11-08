Вода в кранах челябинцев может позеленеть

В Челябинске проверят теплосети с помощью специального красителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», 11 и 12 ноября компания будет проводить проверку тепловых и внутридомовых сетей на наличие утечек с помощью специального красителя.

Испытания пройдут в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

Испытания сетей с помощью красителя – широко применяемый способ выявления мест повреждений тепловых сетей и неплотности бойлеров нагрева горячей воды. Ярко-зеленый цвет подкрашенной воды легко обнаружить и оперативно устранить неисправность.

«В Челябинске закрытая система горячего водоснабжения. Это значит, что вода, текущая из крана в квартире, и вода, циркулирующая в системе теплоснабжения – это разные виды воды, которые циркулируют каждый по своему контуру и между собой не смешиваются. Теплоноситель (вода из тепловых сетей) передает свое тепло водопроводной воде через бойлер (теплообменник), который входит в состав индивидуального теплового пункта», – напоминают челябинцам.

При появлении в кранах зеленой горячей воды необходимо сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск», так как это говорит о неисправности и неплотности бойлера.

При обнаружении на улицах зеленых разливов, челябинцев просят запомнить точный адрес и передать информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00. Информирование позволит оперативно устранить неполадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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