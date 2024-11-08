Две «горячие линии» заработали в ГУ МВД по Челябинской области

В южноуральском главке МВД открылись две «горячие линии».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жители Челябинской области могут получить ответы на свои вопросы по линии Госавтоинспекции и вопросам миграции.

В региональном полицейском главке начали работу две «горячие линии» – управления Госавтоинспекции и управления по вопросам миграции.

Сотрудники областного управления ГАИ проконсультируют по пяти видам госуслуг: регистрация транспортных средств; проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений; выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов; выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства; выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Уточнить интересующие вопросы можно в будние дни с 8:30 до 17:30 по телефону: 8-351-733-13-33.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области проконсультируют по государственным услугам в сфере миграции, предоставляемым как гражданам Российской Федерации, так и иностранным гражданам.

Номер «горячей линии» – 8 (351) 268-81-11.

Уточнить интересующие вопросы можно в понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 08:30 до 16:15, перерыв с 12:00 до 12:45.

Челябинск, Виктор Елисеев

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