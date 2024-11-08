В Челябинской области столкнулись три фуры и легковушка: погибли двое, есть пострадавшие

В Усть-Катаве выясняют обстоятельства смертельной аварии на заснеженной трассе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 8 ноября, на 1628 километре автодороги М-5 «Урал» на территории Усть-Катавского городского округа.
Столкнулись три грузовика и один легковой автомобиль. В результате ДТП двое водителей скончались на месте происшествия, еще один водитель получил телесные повреждения.
На месте аварии скопилась большая пробка. Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для максимально быстрой эвакуации поврежденных автомобилей с проезжей части для восстановления движения в штатном режиме. Организован объезд легкового транспорта.
На месте продолжают работать инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа.
Челябинск, Виктор Елисеев
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