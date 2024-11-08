«Курорт Увильды» требует признать банкротом своего бывшего владельца

Раздел имущества в семье владельцев «Курорта Увильды» может сделать одного из них банкротом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, в отношении бывшего директора и собственника многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Александра Мицукова начата процедура банкротства.

Срок реструктуризации долгов южноуральца установлен до 15 марта 2025 года. Финансовым управляющим назначен член организации арбитражных управляющих «Стратегия» Сергей Иванов. Судебное заседание по результатам процедуры назначено на 20 марта 2025.

Иск о банкротстве подало ООО «Курорт Увильды» – компания, владеющая одноименным санаторием, некогда принадлежавшим Александру Мицукову совместно с его супругой. Медицинская организация пытается взыскать со своего бывшего владельца 38,1 миллиона рублей основного долга (такова, по заявлению истца, сумма понесенных убытков). 4,2 миллиона рублей индексации и 6,4 миллиона рублей за пользование чужими средствами включены в третью очередь реестра требований.

Александр Мицуков был генеральным директором многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» в 2002-2020 годах. А до этого был учредителем ООО «Южуралпродукт», которому принадлежал «Курорт Увильды».

Спор вокруг санатория Александр Мицуков и его бывшая супруга ведут уже несколько лет. После развода, произошедшего в самого начале 2020-х годов, экс-супруг фактически утратил контроль над деятельностью предприятия, так как, согласно представленным его бывшей женой документам, еще в 2014 году он вышел из состава учредителей ООО «Южуралпродукт», передав свою долю ей.

Сам Мицуков пытался доказать, что этого не делал и даже добился возбуждения уголовного дела. Более того, осенью 2023 года Челябинский областной суд отказал в передаче экс-супруге 100-процентной доли в компании. Исходя из того, что при покупке ООО 70% фирмы закрепили за Александром Мицуковым, а 30% – за его женой, судебная коллегия решила передать 70% «Южуралпродукта» Мицукову.

Однако позднее кассационный суд отменил это решение, направив дело на новое рассмотрение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube