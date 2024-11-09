9 – 11 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

09.11.2024, суббота
-
10:00 Челябинск – II Русский экономический форум (конгресс-холл «Таганай», ул. Труда, 181)
-
10:00 Челябинск – Фестиваль-конкурс детского конкурса «Музыка уральских композиторов» (детская школа искусств №5, ул. Дегтярева, 71а)
-
10:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию миниатюры в технике мозаика «Добрые воспоминания» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, Центр культурно-просветительских программ)
-
11:00 Челябинск – Творческая встреча с членом Союза писателей России Павлом Карякиным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
11:30 Челябинск – Интерактивная лекция «Лаборатории креативных профессий 2.0: мультипликатор» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Просветительская акция «Открытая лабораторная», приуроченная ко Всемирному дню науки за мир и развитие (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
-
12:00 Челябинск – Благотворительный спектакль «Зеленые человечки» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс «Корейский в ТОПе: язык k-pop и дорам»» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Творческая встреча «Достоевский. Игра в...» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
16:00 Челябинск – Встреча поклонников аниме (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»