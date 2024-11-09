В Челябинской области загорелся оздоровительный комплекс

Несколько десятков человек эвакуировали во время пожара в Красноармейском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 9 ноября, ночью в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе.
Из комнат учреждения еще до прибытия огнеборцев эвакуировались 80 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, не допустив его распространения.
На месте ЧП были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.
По предварительным данным причиной происшествия стало короткое замыкание зарядного устройства сотового телефона.
Челябинск, Виктор Елисеев
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