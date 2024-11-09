Пригород Челябинска остался без воды

В Копейске устраняют масштабную аварию на водоводе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупная авария произошла в Копейске утром субботы, 9 ноября.

По данным МУП КСВВ, прорвало трубопровод диаметром 500 миллиметров у дома №7 по улице Калинина. Еще одна авария произошла у дома №28 по проспекту Славы.

Вода хлынула на улицу, затопив дороги.

С 09:50 до окончания работ водоснабжение отключено в большей части города. Под отключение попали 37 улиц, включая проспекты Ильича, Коммунистический, Славы, Победы и улицу Ленина. Снижено давление водоподачи еще на семи улицах.

Судя по публикуемым в социальных сетях видео, вода затопила дорожное полотно на проспекте Славы и ряде других улиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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