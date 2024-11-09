«Трактор» упускает победу во Владивостоке

Челябинский «Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» в овертайме – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут встречи «Адмирал» показал, что может на равных играть даже с лидерами КХЛ.

На 16-й минуте хозяева реализуют большинство. Дмитрий Завгородний по правому флангу заходит в зону «Трактора», отдает шайбу Никите Сошникову, еще в прошлом сезоне игравшему за челябинский клуб, и тот выверенным броском из центра открывает счет – 1:0.

Отыграться «черно-белым» удается лишь во втором периоде. На 26-й минуте челябинцы убегают в атаку, Владимир Ткачев врывается по центру в зону соперника и, не сбавляя темпа, отправляет шайбу в ворота – 1:1.

В третьем игровом отрезке оба клуба оживили свои действия, и болельщики увидели вдвое больше заброшенных шайб, чем за первые два периода. На 45-й минуте форвард «Адмирала» Егор Петухов выводит хозяев вперед – 2:1. На 52-й минуте Семен Дер-Аргучинцев, получив шайбу от Виталия Кравцова, с центра зоны владивостокцев отправляет ее в ворота – 2:2. А на 55-й минуте Сергей Телегин с подачи Александра Шарова выводит «Трактор» вперед – 3:2.

Но удержать победный счет челябинцам не удается. Через 31 секунду Джек Родевальд сравнивает счет – 3:3, переводя игру в овертайм.Кстати, канадец в сезоне 2023-2024 годов также играл за «Трактор».

И он же на 2-й минуте дополнительного периода ставит точку – 4:3, победа «Адмирала».

Челябинск, Виктор Елисеев

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