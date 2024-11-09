«Металлург» разгромил «Сибирь»

Магнитогорский «Металлург» в Новосибирске разгромил «Сибирь» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после тяжелого выезда на Дальний Восток, где магнитогорцы лишь в овертаймах сумели одолеть «Адмирал» и «Амур», встреча в Новосибирске прошла для обладателей Кубка Гагарина достаточно легко.

На 10-й минуте матча форвард «Металлурга» Данил Башкиров с подачи Бориса Осиповича открывает счет – 1:0. Впрочем, это будет единственная шайба, заброшенная в первом периоде.

Зато во втором уже через 11 секунд после первого вбрасывания гости удваивают свое преимущество – отличается Скотт Уилсон. А на 34-й минуте еще один легионер южноуральского клуба Люк Джонсон делает счет 3:0.

Но закончить вторую двадцатиминутку со столь внушительным преимуществом гостям не удается. На 37-й минуте оставшиеся в меньшинстве игроки «Сибири» огорошивают гостей неожиданной контратакой, и Илья Морозов сокращает отставание – 1:3.

В третьем периоде обе команды играют крайне осторожно. Но под конец игрового отрезка «Сибирь» все-таки снимает вратаря в пользу шестого полевого игрока. Магнитогорцам не остается ничего другого, как забить еще одну шайбу, теперь уже в пустые ворота. Что и делает Денис Зернов за 27 секунд до финальной сирены – 4:1, уверенная победа «Металлурга», который не проигрывает уже третий матч подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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