Южный Урал продолжает штормить: ГАИ переведена на круглосуточный режим несения службы

В Челябинской области сохраняется штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, сотрудники ведомства переведены на круглосуточный режим несения службы.

«Предупреждаем автомобилистов об ухудшении погодных условий, – рассказали представители регионального управления ГАИ. – ️На 1731 километре автодороги М-5 «Урал» движение транспорта плотное, идет в обоих направлениях, затруднений нет».

️Водителям рекомендуют, по возможности, отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Напомним, ранее Челябинский гидрометцентр сообщил об удушении погодных условия в связи прохождением атмосферных фронтов: в течение всего дня 9 ноября и ночью 10 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и переохлажденного дождя, очень сильный ветер порывами 20-25 метров в секунду, сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица), метели, снежные заносы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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