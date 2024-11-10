В Челябинской области запретили движение автобусов и фур по федеральной трассе

Участок трассы М-5 на территории Челябинской области закрыт для автобусов и грузового транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1548 км по 1835 км закрыто до 14:00 воскресенье, 10 ноября..

Причина – неблагоприятные погодные условия (сильный снег, гололедица, ограничение видимости).

«Будьте предельно осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершайте рискованных маневров и по возможности откажитесь от поездок», – обращаются к водителям представители силового ведомства.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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