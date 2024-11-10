Большая часть Чебаркуля осталась без электричества. Прокуратура начала проверку

Из масштабной аварии в Чебаркуле большая часть города осталась без электроснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Чебаркуля, авария произошла вчера, 9 ноября, вечером, на подземной линии электроснабжения.

В результате электроснабжение было отключено в большей части города.

Аварийные работы продолжаются до сих пор. На время их проведения задействованы три генератора, которые обеспечивают электроснабжение жизненно важных объектов коммунальной инфраструктуры и здравоохранения.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля поставило на контроль ход устранения аварийной ситуации и проводимых ремонтных работ по устранению повреждений кабельной линии электроснабжения части города.

И.о. городского прокурора Елена Селина выехала на место с целью координации действий, проверки достаточности сил и средств для ликвидации аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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