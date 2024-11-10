В Ленинском районе Челябинска без воды остались почти полсотни домов

В Челябинске устраняют масштабную коммунальную аварию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 10 ноября, у дома №6 по улице коммунаров.

По информации МУП ПОВВ, в настоящее время идут ремонтные работы на водоводе диаметром 300 миллиметров. Под отключение водоснабжения попали 44 дома на улицах Пограничной, Харлова, Тухачевского и Руставели.

С 14:30 организован подвоз воды.

Еще одна авария произошла у дома №1 по улице Котина в Тракторозаводском районе. Здесь в связи с проведением аварийных работ до понедельника, 11 ноября, снижено давление в системе водоснабжения. Под ограничение попали 17 зданий на улицах Бажова, Героев Танкограда, Котина и Подольской.

Кроме того, в Советском районе из-за аварии на водоводе диаметром 50 миллиметров без воды остались улицы Минская, Луганская и Колсанова, а также административное здание по адресу Доватора, 9.

Челябинск, Виктор Елисеев

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