Почти две сотни домов в Челябинске временно отключат от водоснабжения

Жителей Металлургического района Челябинска предупредили о масштабном отключении водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 12 ноября, для проведения аварийно-ремонтных работ будет отключена вода в 186 здания Металлургического района. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По словам чиновника, сотрудники МУП ПОВВ будут устранять аварию на сетях водоснабжения на Шоссе Металлургов: вода уже начала выходить на проезжую часть.

Под отключение попадут 116 жилых домов, 14 соцучреждений, 34 административных здания и 22 частных дома в границах улиц Шоссе Металлургов, Жукова, Гашека и Богдана Хмельницкого.

Начало отключения было запланировано на 8:00, но мэрия рекомендовала сдвинуть это время на час – на 9:00. Закончить работы рассчитывают до конца дня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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