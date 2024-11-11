Группа «Ариант» пытается взыскать с правительств трех регионов ущерб от приватизации 1990-х годов

«Ариант» подал в суд на правительства трех российских регионов, обвинив их в незаконной приватизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «ГК Ариант», контролировавшее часть активов, входивших ранее в бизнес-империю предпринимателей Юрия Антипова и Александра Аристова, направило в арбитражный суд Челябинской области иск против министерства имущества Челябинской области, министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

В заявлении представители компании, потерявшей все свои активы после требования Генпрокуратуры о национализации нескольких десятков предприятий в счет взыскания «неосновательного обогащения» челябинских бизнесменов в размере 105 миллиардов рублей, обвиняют региональные правительства в незаконной приватизации Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы», что и привело впоследствии к получению незаконной прибыли.

Пока «Ариант» пытается взыскать с ответчиков солидарно 1 миллион рублей. Однако, по мнению экспертов, это может быть только первым шагом, и в случае удовлетворения требования холдинг может попытаться переложить на госорганы весь долг в 105 миллиардов рублей. Дело в том, что, если бы истцы оценили свои требования в 105 миллиардов, им пришлось бы уплатить государственную пошлину в 10 миллионов рублей (таков ее максимальный размер с 8 сентября текущего года, до этого предел составлял 200 тысяч рублей). В данном же случае сумма госпошлины ограничится 55 тысячами рублей.

В иске указывается, что региональные власти, приватизировавшие в 1990-е годы металлургические предприятия (так, правительство Челябинской области продало 100% акций ЧЭМК), не имели права распоряжаться имуществом, принадлежавшим федеральному правительству и не согласовывавшему их продажу. А именно в результате приватизации челябинские бизнесмены получили впоследствии дивидендный доход, оцененный в 105 миллиардов рублей, который и был признан «необоснованным обогащением».

Таким образом, настаивают юристы холдинга, действия региональных чиновников причинили группе компаний ущерб, равный сумме полученных дивидендов.

Именно эту сумму и могут попытаться взыскать с региональных министерств в случае удачи с первым, «пробным» иском, допускают эксперты.

«Поскольку, согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, регион является надлежащим ответчиком при предъявлении требования о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями таких госорганов, аргументируют юристы «Арианта», – пишет РБК. – Возможность иной оценки таких действий привела бы к «фактическому пересмотру судебного акта», признавшего незаконность приватизации металлургических предприятий, утверждает истец».

Ряд экспертов сомневаются в том, что иск может быть удовлетворен, так как в таком случае возникнет «парадоксальная ситуация, что государство платит компенсацию за возврат своего имущества», отмечают они. Другие резонно возражают, что де-юре такая ситуация все-таки возможны. Ведь Российская Федерация, в собственность которой вернули предприятия, и регионы – это формально разные субъекты права.

Напомним, решения о возвращении государству активов, принадлежавших семья Аристовых и Антиповых, были приняты в начале текущего года. Долгое время все их контролировала Урало-Сибирская металлургическая компания. Однако в конце 2010-х годов предприниматели решили разделить бизнес.

«Развод» между челябинскими бизнесменами продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достался продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район).

Челябинск, Виктор Елисеев

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