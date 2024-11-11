В Кыштыме сотрудники спасательной службы помогли не сумевшему улететь лебедю

Спасатели поймали пострадавшего лебедя на пруду в Кыштыме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на Южном Урале сроки сезонной миграции перелетных птиц совпадают с периодом ледостава. Это каждый год приводит к ситуациям, когда спасение жизни краснокнижных животных зависит от действий человека.

Сразу несколько сообщений из разных частей области поступили за последнюю неделю с просьбой оказать помощь лебедям.

В некоторых случаях, как в Троицке и Усть-Катаве, спасательная операция по оказанию помощи заканчивается благополучно, и птица продолжает перелет. Но в ситуациях с болезнью или травмами, без помощи людей, лебедь обречен на гибель.

Так в Кыштымском городском округе жители, садоводы и прохожие несколько дней любовались дюжиной лебедей, остановившихся на отдых на пруду Деханов. Два дня назад стая продолжила путь, а один лебедь остался на воде.

Помочь раненому лебедю оказалось очень сложно. Тонкий лед еще не выдерживает вес человека, и спасатели несколько раз проваливались под лед, но благополучно выбирались. В конце концов, птицу поймали.

Дальнейшую помощь лебедь принял спокойно. Без осложнений перенес переезд от пруда в Кыштымский поисково-спасательный отряд, а затем в сопровождении сотрудника министерства экологии продолжил дорогу в приют для диких животных в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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