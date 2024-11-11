Мошенники месяц обрабатывали южноуральца. Мужчина продал ради них машину и собирался продать дом

В ходе «операции по поимке мошенников» чебаркулец продал автомобиль и почти оформил сделку по продаже дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, в полицию мужчину привела жена, случайно увидевшая документы на продажу дома. История, рассказанная мужем, повергла женщину в шок.

По словам 40-летнего южноуральца, ему позвонили якобы из Пенсионного фонда и предложили посетить офис в Челябинске, чтобы пересчитать годы трудового стажа. Для оформления «пропуска» мужчина назвал свой СНИЛС.

Сразу после этого последовал второй звонок с «сайта Госуслуг», в ходе которого мужчину предупредили, что он сообщил данные мошенникам. Затем чебаркульцу по очереди звонили из Финмониторинга и силового ведомства.

В результате за один день чебаркульца убедили в том, что мошенники получили доступ не только к его сбережениям и личным банковским кабинетам, но и скоро переоформят на себя его недвижимость. Чтобы этого не произошло, мужчине посоветовали оформить «встречные кредиты», продать автомобиль и дом, в котором живет его семья.

При этом мужчину предупредили, что он не должен никому рассказывать о происходящем, иначе ему грозит 20 лет колонии за госизмену. Все кредитные обязательства собеседники обещали аннулировать после того, как злоумышленников установят спецслужбы.

Под диктовку незнакомцев чебаркулец посетил все известные офисы банков и оформил три кредита и кредитную карту. При этом, в ответ на вопросы работников финансово-кредитных организаций, он говорил, что деньги нужны на срочный ремонт электрооборудования.

Получив 695 тысяч рублей и обналичив кредитку, мужчина перевел всю эту сумму на банковскую карточку незнакомцам и приступил к продаже автомобиля. Иномарку он продал в автосалоне за 445 тысяч рублей и также перевел деньги аферистам. При этом иногда телефонные собеседники цинично оставляли ему около 5 тысяч рублей с каждого перевода, чтобы он потратил их на бензин или купил цветы жене. В общей сложности местный житель отправил на счета аферистов 1 миллион 124 тысячи 500 рублей.

В течение следующего месяца собеседники по телефону «помогали» чебаркульцу найти покупателя, провести сделку и продать дом. Мужчина уже сдал документы в МФЦ, но в этот момент о происходящем узнала супруга, которая и поняла, что муж уже долгое время находится под влиянием мошенников.

Полицейским чебаркулец признался, что был осведомлен о подобных мошеннических схемах, но не думал, что сам попадется на хитроумные уловки. Кроме того, его смутила настойчивость, требовательность и покровительственный тон звонящих.

Следователями МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости передачи конфиденциальной информации по телефону, в том числе данных паспорта, СНИЛСа, кодов из смс-сообщений. «Также необходимо прекратить телефонный разговор, если собеседник пугает займами, оформленными посторонними на ваше имя, торопит с принятием решений, заставляет брать встречные кредиты и переводить деньги на чужие счета. Подобные требования исходят от аферистов, единственная цель которых – лишить вас личных сбережений, уничтожить ваше благосостояние и ввергнуть в долги», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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