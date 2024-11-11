Проезд на электричках на Южном Урале подорожает с 1 января 2025 года

Тариф для пригородных электропоездов вырастет в Челябинской области почти на 6%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменение тарифа утвердило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, с 1 января 2025 года экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении устанавливается в размере 4,64 рубля за 1 пассажиро-километр (в настоящее время он равен 4,4 рубля).

При этом окончательный тариф, который будет действовать при продаже билетов, вырастет с 3,3 рубля до 3,49 рубля за 1 пассажиро-километр.

Таким образом, стоимость проезда в южноуральских электричках вырастет на 5,8%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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