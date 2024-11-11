«Трактор» вырвал победу у «Амура»

Челябинский «Трактор» в Хабаровске обыграл «Амур» в упорном поединке – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже на второй минуте встречи хабаровчане открыли счет.

Хозяева воспользовались сменой состава у челябинцев, Владислав Барулин, прорвавшись по флангу, отдал шайбу на пятак, откуда Алекс Гальченюк отправил ее в ворота – 1:0.

На 18-й минуте Никита Тертышный совершил блестящий проход, ворвался в зону «Амура», в одиночку разобрался с двумя защитниками, уложил на лед голкипера и хладнокровно расстрелял пустой угол ворот – 1:1.

Равновесие клубы держали до середины матча. На 33-й минуте встречи гости забрали шайбу у хабаровчан в средней зоне, убежали в быструю атаку, Максим Шабанов бросил по воротам, этот бросок парировал вратарь хозяев, но Александр Кадейкин добил шайбу в ворота – 2:1, «Трактор» выходит вперед.

Однако на 35-й минуте Алекс Гальченюк с подачи Кэмерона Ли оформляет дубль – 2:2.

В третьем периоде «Трактор» завладевает инициативой. На 42-й минуте Семен Дер-Аргучинцев реализует большинство гостей – 3:2. И держит минимальное преимущество до конца игрового отрезка.

На 58-й минуте «Амур» снимает вратаря в пользу шестого полевого игрока, и на последней минуте встречи Андрей Светлаков поражает пустые ворота – 4:2.

Но хозяева еще успевают сократить отставание: за 4 секунды до финальной сирены Иван Мищенко переигрывает Зака Фукале. Однако большего сделать хабаровчане уже не успевают.

Итог – трудная победа «Трактора» – 4:3.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube