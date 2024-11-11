Цыган, обманувший пенсионерку на полтора миллиона рублей, засветился в других аферах

Строителя, скрывшегося с деньгами пожилой женщины, узнали пострадавшие от действий мошенников жители других районов Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», информация об обмане жительницы поселка Катенино Варненского района недобросовестными строителями была опубликована в социальных сетях.

По словам южноуральцев, женщина, чей сын погиб в зоне специальной военной операции, передала злоумышленникам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ. Получив деньги, цыганская бригада через несколько дней скрылась и перестала выходить на связь с заказчиком.

История вызвала живой отклик в обществе. Установление обстоятельств произошедшего руководство регионального полицейского главка взяло на собственный контроль.

В конце октября одного из строителей задержали. По его словам, он и не думал скрываться, а уехал ненадолго на похороны сына, о чем известил хозяйку. На видео, записанном в отделе МВД, он пообещал закончить начатую работу.

Однако через несколько дней выяснилось, что мужчина может быть причастен к другим аферам. Запечатленного на видео строителя узнали жители Карталов и Троицка, заявившие об обмане.

Так, по словам жительницы Троицкого района, листовку с рекламой бригады она обнаружила в почтовом ящике. На большой ремонт деревенского дома она взяла кредит в банке: планировала укрепить стенку здания, фундамент, обновить интерьер, сделать веранду и отремонтировать баню. Строители стоимость работ оценили в 1,6 миллиона рублей.

Однако очень быстро начались конфликты с рабочими. «В бригаде их было трое – Николай, его брат Николай и Лева, – цитирует 74.ру хозяйку. – Когда начались конфликты из-за качества работ, они спихивали друг на друга. Один говорил: «Я ухожу, будет другой делать». Приходил другой, ситуация повторялась. Их «ремонт» продолжался около месяца, и все это время они тянули деньги постепенно».

За это время женщина отдала цыганам один миллион рублей, что подтверждено распиской и видео с одним из подрядчиков.

В итоге цыганскую бригаду пришлось выгонять со скандалом: те требовали еще денег и порывались продолжить работу, так что пришлось обратиться за помощью к соседям. Начатую работу пришлось доделывать и переделывать уже другим строителям, взявшим за все про все 600 тысяч рублей.

В полиции региона сообщают, что после задержания одного из строителей возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Всех, кто пострадал от действий бригады, просят обратиться с заявлениями. На данный момент в деле фигурируют уже пять пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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