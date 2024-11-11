Где взять 27 млрд: в Челябинской области начинается общественное обсуждение бюджета

В Челябинской области начинается общественное обсуждение проекта регионального бюджета на следующие три года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе законодательного собрания Челябинской области, законопроект размещен на сайтах областного парламента и министерства финансов региона, а также опубликован в газете «Южноуральская панорама». Обсуждение продлится с 12 ноября по 21 ноября.

Согласно представленному минфином документу, прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов области на 2025 год сформирован в объеме 272,4 миллиарда рублей с приростом к первоначальному бюджету 2024 года на 17,4%.

В целом доходы бюджета на следующий год с учетом частично распределенных на текущий момент федеральных трансфертов запланированы на уровне 280 миллиардов рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2024 года на 4,8%.

Общий объем расходов, планируемый на 2025 год, составляет 307,2 миллиарда рублей. При этом порядка 70% от указанной суммы – это расходы социального характера.

Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году составит 27,2 миллиарда рублей. Сбалансировать доходы и расходы планируется коммерческими заимствованиями, которые на данном этапе предусматриваются исключительно для подстраховки исполнения бюджета. При этом возможность привлечения займов рассматривается лишь в крайних случаях, когда в полном объеме будут использованы все меры по привлечению дополнительных доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, заверяют чиновники.

Отметим, что дефицит бюджета текущего года в первоначальной редакции оценивался в 64,1 миллиарда рублей, а после внесения 31 октября текущего года очередных изменений составляет 75,4 миллиарда рублей.

Напомним, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, по итогам 2023 года долг Челябинской области составил 52,7 миллиарда рублей. При этом долговой портфель региона на 88% состоял из бюджетных кредитов, порядка 11% формировали облигации, а оставшаяся часть приходилась на гарантии.

По состоянию на 1 августа текущего года долг региона увеличился на 14%, до 60,1 миллиарда рублей. Прирост долга был по большей части обеспечен бюджетными кредитами. За семь месяцев текущего года область привлекла 9,5 миллиарда рублей долгосрочных бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов, при этом 2,2 миллиарда рублей бюджетных кредитов на опережающее финансирование расходных обязательств было погашено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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