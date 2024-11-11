Челябинский завод теплоизоляционных изделий признан банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и ввел процедуру наблюдения на Челябинском заводе теплоизоляционных изделий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, иск о признании предприятия банкротом инициировала инспекция ФНС по Ленинскому району Челябинска. Сумма предъявленных требований составляет 101,7 млн руб. Эти претензии ФНС включены в реестр требований кредиторов второй и третьей очереди.

Временным управляющим завода утвержден член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий»» Василий Белов. Отчитаться об итогах процедуры он должен 25 февраля 2025 года.

Добавим, по итогам 2023 года доходы предприятия составили 3,7 млн рублей, а убыток – 8,7 млн. Задолженность по налогам превышает 1% от дохода.

Челябинск, Павел Зварзин

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