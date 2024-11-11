Бывший вице-мэр Магнитогорска не смог добиться отмены приговора

Челябинский областной суд отказался отменить приговор в отношении бывшего заместителя мэра Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Как уже сообщал «Новый День», в августе текущего года Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко виновными в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В суде установлено, что в период с июня 2020 по август 2022 года Гаврилов и Кравченко получили от директора одной из коммерческих организаций в общей сложности более 15 миллионов рублей. Деньги передавались за заключение в приоритетном порядке муниципальных контрактов по благоустройству города и беспрепятственную оплату выполненных работ.

Кроме того, в 2021 году магнитогорцы присвоили свыше 130 тысяч рублей из бюджета, получая заработную плату фиктивно трудоустроенного сотрудника.

Суд приговорил каждого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они также лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 8 лет.

Кроме того, суд конфисковал имущество осужденных и их родственников общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

Защита осужденных просила апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор, указывая на недоказанность вины.

Однако суд встал на сторону прокуратуры и оставил приговоры без изменения.

Челябинск, Павел Зварзин

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