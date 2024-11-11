На Южном Урале резко сократились объемы выдачи ипотеки

В Челябинской области резко сократились объемы ипотеки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре в регионе было оформлено 2 тысячи 964 ипотечных кредита на общую сумму 8,25 млрд рублей. Количество выданных кредитов на 5,7% меньше, чем в августе и 2,5 раза меньше, чем в сентябре 2023 года, ставшем рекордным месяцем на рынке ипотечного кредитования.

В целом с января по сентябрь включительно в регионе было оформлено чуть более 32 тысяч ипотечных кредитов, что на 30% меньше аналогичных прошлогодних показателей.

В денежном выражении ипотека сократилась на 28% – до 85,3 млрд рублей.

По данным Банка России, задолженность южноуральцев по ипотечным займам к началу октября составлял без малого 375 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 50,5 млрд или 13,3%. Просроченная задолженность выросла почти в 1,5 раза – до 1,4 млрд рублей.

За девять месяцев текущего года средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту в Челябинской области составляла 9,58%, в сентябре – 10,31% (для сравнения: в сентябре 2023 года этот показатель зафиксирован на уровне 8,43%).

Челябинск, Павел Зварзин

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