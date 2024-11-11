На Южном Урале зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки

2,5 десятка случаев энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) зарегистрировано в Челябинской области с начала 2024 года.

По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев заболевание было вызвано циркуляций вирусов типа А, в первую очередь – вируса Коксаки. Преобладают легкие формы, без поражения нервной системы, сообщает «Коммерсант».

Однако турецкая ветрянка, как еще называют эту инфекцию, опасна осложнениями: поражением верхних дыхательных путей, менингитом, энцефалитом и миокардитом, которые могут закончится летальным исходом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распространяется инфекция контактно-бытовым путем: через воду, пищу и предметы обихода, корме того известны случаи заражения воздушно-капельным путем.

«Вирус Коксаки – это группа энтеровирусов, содержащих РНК, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте человека, – пояснили в минздраве Челябинской области. – Энтеровирусы перемещаются по организму с кровью и инфицируют другие органы.

В Турции в 2024 году вирус получил распространение из-за большого туристического потока и недостаточного соблюдения норм гигиены, что способствовало быстрой передаче вируса среди отдыхающих.

Вирусом чаще всего заражаются дети до 10 лет. Они более уязвимы из-за несовершенства иммунной системы и частого контакта с другими детьми в детских садах, школах, на игровых площадках, где вирус легко распространяется. Существует 29 подтипов, подразделяющихся на два основных типа – A и B. Вирусы обычно поражают кожу и слизистые оболочки, вызывают сыпь и лихорадку. Могут провоцировать более серьезное течение болезни, поскольку инфицируют сердце, легкие, печень и поджелудочную железу.

Симптомы вируса у детей:

– резкое повышение температуры до 39-40 °C

– сильная головная боль и раздражительность

– характерная сыпь на ладонях, стопах и на лице

– отказ от еды из-за болезненных высыпаний во рту

– диарея и рвота.

Вирус Коксаки имеет характерный признак – синдром «рука-нога-рот». Он проявляется сыпью и болезненными язвочками на ладонях, подошвах и слизистой рта. Это приводит к затруднению при ходьбе и приеме пищи, вызывая дополнительный дискомфорт у ребёнка.

Заболевание не имеет специфической терапии. Лечение направлено на облегчение симптомов. Снижение температуры жаропонижающими средствами, обильное питье для предотвращения обезвоживания. Можно использовать успокаивающие лосьоны для снятия зуда и отека. Необходимо соблюдать постельный режим и карантин при появлении симптомов заболевания. Антибиотики на вирусы не действуют.

Медики предупреждают: возбудитель инфекции живуч – он может до двух месяцев оставаться жизнеспособным в воде, на поверхности предметов, на продуктах, а в замороженном состоянии – до нескольких лет. Поэтому для профилактики заболевания необходимо соблюдать правила личной и общественной гигиены.

Челябинск, Софья Артемьева

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