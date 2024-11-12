12 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Открытие VII Южно-Уральского гражданского форума: встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами, а также пленарная дискуссия «Глобальные тренды и вызовы для НКО – новое будущее» с участием главы региона (отель Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)