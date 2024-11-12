12 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

12.11.2024, вторник
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10:00 Челябинск – Открытие VII Южно-Уральского гражданского форума: встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами, а также пленарная дискуссия «Глобальные тренды и вызовы для НКО – новое будущее» с участием главы региона (отель Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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10:00 – 16:00 Челябинск – Познавательная программа «Синичкин день» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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10:45 Челябинск – Рабочий выезд временно исполняющего полномочия главы города Алексея Лошкина в Металлургический район (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику»: А.П. Чехов «Попрыгунья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Акция «Синичкин день» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Занятие «Ресурсы библиотеки» в рамках курсов «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – 41-я региональная конференция партии «Единая Россия» с участием секретаря реготделения, губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)
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15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант+», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел информационных ресурсов) (по записи)
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15:00 Челябинск – Экологический праздник «Синичка – осени птичка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Групповые консультации в рамках Гостиной психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Концерт «Дай пять» (Детская школа искусств №2, ул. Российская, 31)
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17:00 Челябинск – Встреча «Голоса Большого» в клубе «Нестареющий винил»» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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18:30 Челябинск – VII Южно-Уральский гражданский форум: торжественный вечер, посвященный десятилетию со дня создания системы поддержки гражданских инициатив Челябинской области (Челябинск, MTS LIVE ХОЛЛ, ул. Труда, 181)
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