«Награда за сознательность»: подросток, разнимая драку, прихватил телефон одного из драчунов

В Южноуральске полицейские раскрыли кражу сотового телефона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Южноуральска обратился 31-летний местный житель, рассказав о краже у него сотового телефона за 115 тысяч рублей.

Полицейским мужчина поведал, что отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений города. На улице приятели стали ругаться, конфликт перерос в драку. Разнимать драчунов бросился оказавшийся поблизости молодой человек. Когда все успокоились, южноуралец хватился телефона, который, видимо, выронил во время поединка.

Тогда-то друзья и предположили, что забрать гаджет мог разнимавший их парень.

«Сознательного гражданина» задержали. В полиции 17-летний подросток признался, что решил оставить дорогостоящий аппарат себе.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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