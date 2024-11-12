«Награда за сознательность»: подросток, разнимая драку, прихватил телефон одного из драчунов

В Южноуральске полицейские раскрыли кражу сотового телефона.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Южноуральска обратился 31-летний местный житель, рассказав о краже у него сотового телефона за 115 тысяч рублей.
Полицейским мужчина поведал, что отдыхал с друзьями в одном из развлекательных заведений города. На улице приятели стали ругаться, конфликт перерос в драку. Разнимать драчунов бросился оказавшийся поблизости молодой человек. Когда все успокоились, южноуралец хватился телефона, который, видимо, выронил во время поединка.
Тогда-то друзья и предположили, что забрать гаджет мог разнимавший их парень.
«Сознательного гражданина» задержали. В полиции 17-летний подросток признался, что решил оставить дорогостоящий аппарат себе.
В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
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