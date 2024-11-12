«Цифровой двойник» уральских металлургов получил премию престижного IT-издания

Реализованный на ММК проект цифровой бизнес-аналитики отмечен на премии CNews Awards.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект по внедрению в Группе ММК аналитики бизнес-процессов с применением технологии Task Mining отмечен авторитетной ИТ-премией CNews Awards в номинации «Цифровые двойники: проект года». Над внедрением решения работали специалисты Центра технологий роботизации «Некст» (поставщик услуг RPA для ММК).

В рамках проекта был создан виртуальный двойник для ООО «ММК-Учетный центр» – общества Группы ММК, общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета для Группы ММК. Это первое для ММК цифровое решение с использованием технологии процессной аналитики Task Mining. Внедрение таких инструментов бизнес-анализа как Process Mining и Task Mining – еще один шаг на пути цифровизации, направленной на повышение эффективности и оптимизации производственных, административных и других процессов компании.

«С учетом текущих реалий, в том числе на рынке труда, очень важно тщательно анализировать бизнес-процессы для повышения их эффективности, устранения рутинных операций и точного понимания затрат. Проекты с применением Process Mining и Task Mining помогают бизнесу в решении этих задач. Цифровизация – это ключевой элемент стратегии развития Группы ММК, инвестиции в передовые технологии позволяют нам укреплять лидерские позиции на рынке», – прокомментировал директор по экономике ММК Андрей Еремин.

В рамках проекта были отдельно оцифрованы действия более чем 420 сотрудников, в том числе такие рабочие моменты как ожидание ответа от корпоративной информационной системы, время на совещания по видеосвязи и переписку по рабочим вопросам, работа в офисном и вспомогательном программном обеспечении. Данные дополнительно подкреплялись информацией из корпоративной информационной системы о реальном количестве подготовленных документов. Такой подход позволяет выявлять слабые места во внутренних процессах и принимать решения, нацеленные на их улучшение.

«Благодаря таким технологиям как Task Mining, у нас появилась возможность выявлять рабочие процессы, которые могут быть роботизированы и автоматизированы. Это позволит повысить эффективность нашей деятельности, еще боле оперативно выполнять необходимые задачи. К тому же внутренние процессы с помощью глубокой аналитики становятся более прозрачными, что важно и для нас, и для наших заказчиков, а это более 50 компаний Группы ММК», – отметила директор «ММК – Учетный центр» Оксана Самойлова.

«Бизнес-задача, с которой пришли к нам коллеги, могла быть решена только с помощью технологии Task Mining. Уникальность этого проекта в том, что это первый в России кейс по созданию виртуального двойника не отдельных бизнес-процессов, а целой организации», – сказал директор ЦТР «Некст» Михаил Верисов.

CNews Awards – ежегодная премия, которую при поддержке Минцифры России проводит бизнес-издание Cnews. Премия создана для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики в России, определения наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях, выявления лучших компаний в сфере ИКТ и демонстрации влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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