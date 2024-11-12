Число случаев бешенства в Челябинской области выросло почти вдвое

В Челябинской области с начала года зафиксировано 55 случаев бешенства животных.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, за 10 месяцев текущего года в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 53 животных – 7 лис, 19 собак, 21 кошки, 2 белок, 2 корсаков, 1 барсука, 1 енотовидной собаки.
Только в октябре от смертельно опасного вируса пало 4 животных: трое домашних – собака в поселке Степной Кизильского района, собака в поселке Саккулево Сосновского района, кошка в Челябинске и 1 дикая лисица в Саринском сельском поселении Кунашакского района,
В ноябре диагноз бешенства уже поставлен 2 домашним кошкам, проживавшим в селе Фершампенуаз и в Калининском районе Челябинска.
Отметим, что год назад этот показатель был почти в два раза ниже: на середину ноября от опасной болезни погибли 29 животных.
Напоминаем, что во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, заболевшие и погибшие от вируса бешенства, по распоряжению правительства Челябинской области установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.
Единственным средством защиты животных и человека от бешенства является профилактическая прививка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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