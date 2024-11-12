Агрессивной челябинке, напавшей на пенсионера, изменили наказание

Челябинке, напавшей на пенсионера и доведшей его до смерти, изменили наказание.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в ноябре 2023 года. 72-летний мужчина зашел по пути домой в магазин. Среди покупателей оказалась нетрезвая девица, задорно общавшаяся со своей подружкой. Челябинки громко разговаривали и от души матерились.

Пожилой мужчина, проходя мимо, обронил в адрес невоспитанных молодых людей замечание, что взбесило 23-летнюю челябинку. Она набросилась на старика, толкнула и начала бить по голове.

Лишь сотрудники магазина смогли отбить мужчину у разъяренной девицы. Но, когда пенсионер вышел из помещения, та бросилась вслед за ним. Настигла она челябинца, когда, пройдя несколько метров, он рухнул на асфальт – пожилому человеку стало плохо. Но это не смутило фурию, и та принялась пинать его.

Через какое-то время водителям, выскочившим из проезжавших мимо авто, удалось угомонить горожанку. Пенсионеру вызвали скорую помощь. Однако до больницы мужчину довезти не успели – он скончался в салоне спецтранспорта. Согласно выводам медицинской экспертизы, у пенсионера произошел инфаркт миокарда.

Родственники челябинцы заявляли в ходе следствия и суда, что на здоровье челябинец не жаловался. Но, как рассказали в прокуратуре, «согласно заключению эксперта, причиненные подсудимой телесные повреждения в причинно-следственной связи с наступлением смерти не состоят».

В итоге, с учетом личности челябинки (у нее уже есть несколько судимостей за имущественные преступления, которые она получила до совершеннолетия) и обстоятельств совершенного преступления государственный обвинитель в прениях просил суд приговорить девицу к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и удовлетворить исковые требования потерпевших о возмещении морального и материального вреда в сумме свыше 600 тысяч рублей.

Однако в июле текущего года суд приговорил агрессивную челябинку к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. В удовлетворении исковых требований отказал.

Челябинку, кстати, не устроил и этот приговор. После его оглашения она заявила, что можно было обойтись и штрафом. Ее адвокаты обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

Подала апелляцию и прокуратура. На этот раз суд согласился с позицией обвинения и изменил условный срок на реальный: отбывать его агрессивная девица будет в колонии-поселении. Длительность наказания не изменили.

Челябинск, Павел Зварзин

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