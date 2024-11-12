Туристы больше суток плутали по тайге на Южном Урале

В Челябинской области туристам-экстремалам понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, в понедельник, 11 ноября, спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС более десяти часов вели спасательную операцию по эвакуации участников прогулки в стиле экстрим – off road.

Группа туристов из Башкирии на квадроциклах совершала прогулку по горно-таежной местности Катав-Ивановского района.

«Маршрут от поселка Сухая Атя до села Бедярыш популярный. Техника внедорожная и заряженная. Участники поездки люди – взрослые и морально подготовленные. Однако, оценить реальную обстановку в тайге после метелей и обильных снегопадов опыта не хватило. В итоге маршрут в 30 километров не удалось завершить даже за сутки», – рассказали представители учреждения.

Группа попала в непроходимые болота, была вынуждена бросить один квадроцикл, искать место для ночевки в тайге и ждать помощи извне.

Больше десяти часов понадобилось спасателям и добровольцам из поселка Бедярыш и Башкирии вели поиск, а затем эвакуацию туристов. К счастью, никто из экстремалов не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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