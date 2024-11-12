С «зеленой водой» решили подождать: в Челябинске перенесли сроки проверки теплосетей

В систему теплоснабжения Челябинска не будут добавлять краситель на этой неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», мероприятия по выявлению утечек в системе теплоснабжения города с помощью введения в сетевую воду органического красителя «Уранин», ранее запланированные на 11-12 ноября, переносятся на следующую неделю.

Краситель будет введен в сетевую воду в пяти районах Челябинска: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом.

Цель данных мероприятий – выявлять возможные утечки в системе теплоснабжения города, проверять тепловые пункты внутридомовых систем на предмет исправности и качества их обслуживания представителями УК.

В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли, либо в случае появления в кранах водоразбора воды, имеющей зелёный цвет, челябинцев просят сообщать об этом в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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