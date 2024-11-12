Разброс – 36 градусов: синоптики проанализировали первую декаду ноября

Южноуральские синоптики подвели итоги первой декады ноября.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 1 по 10 ноября в регионе было прохладно. Средняя за декаду температура воздуха оказалась в пределах нормы и составила -1,5…-2 градуса, в крайних северных и горных северо-западных районах равнялась -3,-4 градуса.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0° произошел 28 октября – 4 ноября, в пределах нормы. А местами в крайних северных (МС Верхний Уфалей) и юго-западных (МС Верхнеуральск) районах метеорологическая зима наступила на 2-2,5 недели раньше средних многолетних значений – 10-11 октября.

В начале (1 и 3 ноября) и в конце (10 ноября) декады наблюдалась теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха равнялись +1,+3 градуса, на 3 – 6 градусов выше нормы. Максимальные температуры воздуха в эти дни достигали +7, +10 градусов.

Самыми холодными стали 7 – 8 ноября, когда среднесуточные температуры воздуха составили -5,-10 градусов, что на 3 – 7 градуса ниже нормы. Температуры воздуха и на поверхности почвы в эти дни понижались до -14,-20 градусов, местами в юго-западных районах – до -26.

Осадки наблюдались на протяжении всей декады: в первой пятидневке в виде дождя и дождя с мокрым снегом, во второй пятидневке – в виде снега. Наибольшее их количество зарегистрировано в окрестностях метеостанции Златоуст – 46 мм, что составляет 2,5 декадных нормы. Наименьшее количество – в окрестностях метеостанции Троицк – 7 мм, или 78% нормы. В крайних северных и местами в горных (МС Катав-Ивановск) районах выпало 26-29 мм осадков, или 160% – 185% декадной нормы. На остальной территории области суммарное количество осадков составило 10-18 мм – 110% – 190% декадной нормы.

Снежный покров образовался 5-7 ноября, в крайних северных и горных северо-западных районах – 28 октября – 3 ноября. По данным снегосъемки на 10 ноября высота снежного покрова равнялась 2-10 см, это в пределах нормы. А в крайних северных, местами в горных (МС Златоуст), в восточных и местами в юго-западных (МС Магнитогорск) районах высота снежного покрова превышала норму в 2-3 раза и составила 12-20 см.

Запасы воды в снеге в зависимости от высоты снежного покрова и плотности колебались от 5-18 мм до 22-27 мм. Глубина промерзания почвы в крайних северных районах и в южной половине области составила 10-25 см, в северной половине области почва промерзла на глубину 4-8 см.

Погода в первой декаде ноября оказалась благоприятной для начала перезимовки озимых, отмечают специалисты.

Челябинск, Софья Артемьева

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