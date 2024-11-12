Южноуральский бизнес наращивает долги

Южноуральский бизнес продолжает наращивать долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, за месяц суммарная кредиторская задолженность компаний региона выросла на 13 млрд – до 1,314 триллиона рублей.

Большая часть этой суммы – 1, 093 трлн рублей – приходится на задолженность перед банками и по займам. Показатель увеличился на 39 млрд рублей.

Объемы просроченных платежей достигли 51,6 млрд рублей.

Значительный рост показала и дебиторская задолженность, увеличившись за месяц также показала ощутимый рост – за месяц на 11 миллиардов – почти до 1,2 трлн.

В ведомстве отмечают, что число компаний, показывающих негативное сальдо, остается стабильным – около 26%.

Челябинск, Павел Зварзин

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