В Челябинске мужчина напал на школьника из-за драки в подъезде

В Челябинске задержали горожанина, ударившего девятилетнего ребенка в подъезде.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция областного центра начала проверку по факту нападения на ребенка в одном из многоквартирных домов Курчатовского района.
Информация об инциденте с записью с камеры видеонаблюдения появилась в социальных сетях. По словам челябинцев, в подъезде дома по улице Бейвеля подрались двое школьников лет девяти. Еще один их ровесник пытался разнять дерущихся, но тщетно.
Через какое-то время в подъезд вышли жители дома – мужчина и женщина. Горожанин схватил одного из драчунов за куртку, поднял и прижал к стене. Судя по видео, мужчина что-то говорил ребенку. Когда в подъезд зашел еще один жилец, он опустил мальчика на пол. А дождавшись, пока сосед пройдет выше, раздраженно пнул школьника. После этого в ситуацию вмешалась женщина, остановив дальнейшие разборки.
По информации пресс-службы силового ведомства, 30-летнего челябинца, ударившего ребенка, задержали. Он доставлен в городское управление МВД для установления всех обстоятельств произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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