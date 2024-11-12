В Каслях два сотрудника ГОКа ответят перед судом за гибель рабочего

Дело о гибели электромонтера на подстанции Вишневогорского ГОКа дошло до суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении энергетика группы электроснабжения и электромонтера по обслуживанию подстанции АО «Вишневогорский ГОК», обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В июле 2024 года на территории АО «Вишневогорский ГОК» электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач при проведении работ по замене масла в масленом выключателе подстанции получил смертельный удар электричеством.

Следователи считают, что сотрудники ГОКа перед началом работ не обеспечили надлежащим образом безопасность работ в электроустановках и допустили коллегу к выполнению работ, не выполнив в полном объеме технические мероприятия.

️Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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