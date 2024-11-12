Сменил кресло – освободи партийное место: челябинские единороссы обновили состав президиума политсовета

Челябинские единороссы обновили состав президиума регионального политсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения связаны с кадровыми перестановками в органах управления областью и южноуральской столицей.

«Из высшего партийного руководства выведены бывший вице-губернатор Анатолий Векшин, экс- мэр Челябинска Наталья Котова, бывший спикер гордумы Андрей Шмидт и депутат ЗСО Евгений Субачев», – сообщили в региональном отделении партии власти.

Освободившиеся места заняли вице-губернатор Роман Воллерт, врио мэра Челябинска Алексей Лошкин, спикер гордумы Сергей Буяков, а также депутаты гордумы, бойцы СВО Евгений Ботов и Артем Барбашин.

Челябинск, Павел Зварзин

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