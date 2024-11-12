В бюджете Челябинской области на 2025 год не включили расходы на новые министерства

В проект нового бюджета Челябинской области не включили расходы на деятельность недавно созданных министерств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в представленном в законодательное собрание Челябинской области проекте бюджета на 2025 и плановые 2026-2027 годы отсутствуют разделы, посвященные финансированию созданных в начале ноября региональных министерств. В правительстве региона объяснили это продолжающейся работой по формированию новых структур.

Напомним, 6 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании четырех областных министерств: жилищно-коммунального хозяйства региона (министр – Людмила Алпатова), министерства архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории (его возглавила Ольга Никитина), международного и межрегионального сотрудничества (министр – Дмитрий Глухарев) и молодежной политики (глава – Юрий Болдырев).

Однако в проект бюджета не включены расходы на деятельность этих структур. А вместо последнего и вовсе указано главное управление молодежной политики региона (именно на его основе должно формироваться одноименное министерство). Разделы, посвященные расходам учреждений, появятся после того, как в правительстве определятся со структурой и штатом ведомств, сообщили в пресс-службе южноуральского губернатора.

«Основу штата новых ведомств составят действующие сотрудники министерства строительства и инфраструктуры, министерства экономического развития и главного управления молодежной политики Челябинской области, – цитирует «Правда УрФО» ответ пресс-службы главы региона. – Деятельность новых структурных подразделений правительства Челябинской области будет регулироваться соответствующими нормативно-правовыми актами, которые будут опубликованы после их утверждения».

Отметим, что согласно опубликованному министерством финансов региона проекту бюджета расходы на деятельность регионального правительства в 2025 году сократятся на полмиллиарда рублей (с 3 миллиардов до 2,5 миллиардов рублей). А в следующие два года они должны составить, согласно планам авторов законопроекта, 2,46 миллиарда рублей ежегодно.

Интересно, что снижение бюджетных расходов в этом направлении заявлено и в бюджете на 2024 и плановые 2025-2026 годы. Правда, падение, согласно этому документу, должно было быть существенней – до 2,26 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube