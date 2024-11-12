Экс-руководителей Челябинского радиозавода «Полет» выпустили из СИЗО

Обвиняемых в нанесении ущерба в 100 миллионов рублей топ-менеджеров Челябинского радиозавода отпустили под домашний арест.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему генеральному директору АО ЧРЗ «Полет» Александру Нестерову и директору по коммерческой деятельности завода Андрею Белимову.
Напомним, Александра Нестерова задержали в ноябре прошлого года в Москве, Андрея Белимова – тогда же в Санкт-Петербурге.
Обоим предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следствия, они оплатили работы по гособоронзаказу, которые в действительности не были выполнены. Ущерб, нанесенный этим государству, оценили в сумму, превышающую 100 миллионов рублей.
Топ-менеджеров отправили в СИЗО, где они до последнего времени и находились.
Однако теперь суд прислушался к стороне защиты и смягчил меру пресечения, заменив содержание в СИЗО домашним арестом.
Челябинск, Виктор Елисеев
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