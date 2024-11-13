12 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

12.11.2024, вторник

10:00 Челябинск – VII Южно-Уральский гражданский форум (отель Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Акция «Всемирный день доброты» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Зимний город» (аппликация из пластилина) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Единый день консультирования «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения)

15:00 Челябинск – Экологический праздник «Синичка – осени птичка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Концертная программа «Пока дышу – пою» автора-исполнителя Татьяны Орловой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:30 Челябинск – Интерактивная лекция «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Историко-литературный час «Легенда о Черубине де Габриак – самая известная литературная мистификация Серебряного века» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

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