В Челябинской области столкнулись два локомотива

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла вечером 12 ноября на железнодорожном перегоне «Хребет – Уржумка» 1969 км.

Вспомогательный локомотив, шедший на малой скорости, врезался в локомотив грузового поезда.

В результате столкновения электровоз сошел с рельсов. Пострадавших нет. Движение пассажирских поездов осуществляется без задержек. Ведутся восстановительные работы.

Следственным управлением на транспорте организована доследственная проверка по факту схода с рельсов локомотива. После проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение.

В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или технических элементов поезда, а также о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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