IKEA избавилась от земли под Челябинском и окончательно ушла из России

Шведская компания продала земельный участок в Сосновском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Ingka Group, которой принадлежит торговая сеть IKEA, продала остававшиеся активы в России, в том числе и земельный участок в Сосновском районе, где восемь лет назад планировалось построить торговый комплекс «Мега».

Напомним, появление этого гипермаркета в Челябинске ждали с начала 2010-х годов. Но долгое время шведы не могли найти взаимопонимание с регионом: компанию не устраивали предлагаемые властями площадки или условия работы.

Наконец, в 2016 году было заявлено, что IKEA приобрела 40 гектаров земли в Сосновском районе, чтобы построить торговый центр «Мега», открытие планировалось в 2020 году.

Однако в 2018 году процесс застопорился: компания заявила о пересмотре форматов новых магазинов. Тогда же срок сдачи комплекса под Челябинском перенесли на 2023 год. А в 2021 году стало известно, что гипермаркета IKEA в торговом центре не будет. В компании сочли, что открывать новые магазины такого формата больше не выгодно и решили сосредоточиться на магазинах городского формата и пунктах выдачи заказов.

В марте 2022 года шведская Ingka Group приостановила работу в России и Белоруссии. Правда, поначалу даже не стала увольнять сотрудников. А в 2023 году компания приступила к распродаже активов: новых собственников обрели три производственных площадки – в деревне Подберезье Новгородской области, в городе Тихвин Ленинградской области и в поселке Красная Поляна Кировской области.

Теперь, по данным издания «КоммерсантЪ», компания избавилась от оставшихся активов: земельных участков общей площадью более 80 га в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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