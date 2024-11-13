В южноуральском городе на весь день отключат водоснабжение

Карталы останутся без воды на 12 часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Карталинского района, завтра, 14 ноября, в Карталах отключат подачу водоснабжения.

Город будет без воды с 8:00 до 20:00. В это время на водозаборе Попова брода будут проводить работы по врезке нового водопровода.

Карталы – административный центр одноименного района. В городе проживает 26,6 тысячи человек.

Водохранилище Попов брод – главный питьевой источник Карталов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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