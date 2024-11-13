В челябинской школе льготников и детей, оплачивающих питание, кормят за разными столами и разными блюдами

В челябинской школе №116, расположенной в микрорайоне Чурилово, льготников и детей, которые оплачивают питание, кормят за разными столами и разными блюдами. Об этом заявили родители школьников.

«Если у «платников» макароны с котлетой, суп, напиток, то моему сыну дают кашу и компот, – цитирует 74.ru отца одного из пятиклассников, подкрепившего . – Ребенок домой голодный приходит. Я ребенка в «платники» перевел, мне такие льготы не надо».

В школе заявляют, что действуют в рамках закона, просто несколько раз в месяц устраивают «молочные дни», когда дети питаются без мяса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске льготное (бесплатное) питание предоставляется детям из малообеспеченных, многодетных или неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; дети, страдающие заболеваниями, вызванными недостаточностью питания, но не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты; дети участников боевых действий; ученики кадетских или спортивных классов.

Челябинск, Софья Артемьева

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