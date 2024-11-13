В Челябинске впервые пройдет чемпионат России по шорт-треку

Челябинск примет чемпионат России по шорт-треку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, главный старт страны впервые пройдет на южноуральской арене с 13 по 15 декабря текущего года. Местом состязаний лучших спортсменов дисциплины станет ЛД «Уральская молния».

Сильнейшие отечественные спортсмены в течение трех соревновательных дней разыграют награды на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и эстафетах 3000 м и 5000 м.

«Челябинск и Челябинская область – регион, который имеет большой опыт в проведении крупнейших стартов, – отметил директор Регионального центра спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Лидии Скобликовой Денис Лапотышкин. – В феврале этого года «Уральская молния» принимала Всероссийскую Спартакиаду сильнейших по конькобежному спорту. Мы, как организаторы, получили высокую оценку от руководства Союза конькобежцев России, от команд-участниц, от всех гостей и болельщиков. Сейчас мы готовимся принять декабрьский Чемпионат России по шорт-треку».

Кстати, в феврале на Всероссийской спартакиаде сильнейших львиную долю наград в общую копилку сборной Челябинской области внесли как раз конькобежцы. Так, Екатерина Алдошкина – завоевала 5 медалей. Впрочем, в национальном чемпионате спортсменка не сможет принять участие по семейным обстоятельствам. Но пообещала, что обязательно приедет в Челябинск и поддержит родную команду на трибунах «Уральской молнии».

Отметим, что в этом году ледовый дворец «Уральская молния» отмечает свое 20-летие: официальное открытие спорткомплекса произошло 28 декабря 2004 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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