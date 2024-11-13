Школьница отдала мошенникам больше четверти миллиона рублей, чтобы «решить проблемы» матери

Мошенники использовали 14-летнюю девочку из Миасса, чтобы добраться до счетов ее родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Миасса обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестные оформили от ее имени кредитную карту и перевели с нее на неизвестные счета более 280 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что утром в сообщениях на смартфоне обнаружила уведомление от банка об оформлении на ее имя кредитной карты. Сначала она не придала этому значения, но позже дочь рассказала ей, что накануне ночью получила сообщение в мессенджере от неизвестных. Незнакомцы сообщили девочке, что ее мама задолжала крупную сумму и, чтобы избежать проблем, она должна немедленно совершить некоторые действия.

Под руководством мошенников девочка в тайне от матери ночью взяла ее смартфон, через банковское приложение оформила от ее имени кредитную карту и перевела средства несколькими транзакциями на указанные аферистами счета.

По данному факту в Отделе МВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой провести с детьми беседу о современных видах преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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